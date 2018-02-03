Японцы, пережившие атомные бомбардировки, возмутились ядерной доктриной США

ТОКИО, 3 фев — РИА Новости. Японцы, пережившие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, разгневаны и озабочены новой ядерной доктриной США.

Тосиюки Мимаки, глава "Нихон Хиданкё" — конфедерации организаций жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, напомнил, что в прошлом году была признана деятельность "хибакуся" (так в Японии называют тех, кто выжил в атомных бомбардировках), а в ООН открыт для подписания договор о запрещении ядерного оружия.

"Однако если президент большой державы планирует наращивать и модернизировать ядерное вооружение, то избавиться от ядерного оружия, пока мы, "хибакуся", живы, становится невозможным. Я чувствую сильный гнев", — цитирует его слова телеканал NHK.

Руководитель дискуссионной группы "хибакуся" в Центре движения за мир префектуры Нагасаки Коити Кавано считает, что "стратегия США по разработке ядерных компактных боезарядов, которые легко использовать, снижает препятствия для их применения и повышает угрозу ядерной войны".

"Япония, где размещаются американские базы, не останется невовлеченной", — отметил он.

Накануне Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину, в которой большое внимание уделил российским ядерным силам, а среди других потенциальных угроз назвал КНДР, Иран и Китай. Американское военное ведомство объявило, что направит усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). При этом США в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Глава МИД Японии Таро Коно, со своей стороны, заявил, что Токио высоко ценит новую ядерную доктрину США и намерен усилить возможности сдерживания в рамках японо-американского альянса.