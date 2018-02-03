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В мире

Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед лицом "российской агрессии"

06:3603.02.2018
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© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фотоМинистр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил министра обороны Украины Степана Полторака за смелость перед лицом "российской агрессии", сообщает Министерство обороны США.

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"Он (глава Пентагона — Прим.ред.) выразил признательность Полтораку за смелость его страны перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении по итогам встречи глав военных ведомств двух государств.

Отмечается, что Мэттис и Полторак также пообещали укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, "основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах".

Глава Минобороны Украины находится с официальным визитом в США. Ожидается, что Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран.

В прошлом году США одобрили план по предоставлению украинской стороне летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В России выразили обеспокоенность в связи с намерением Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие.

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В мире
Комментарии
19 пользователей оставили 21 комментарий
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Анатолий Криков
Хочется привести одно очень длинное высказывание, к сожалению не моё (украдено с Pikabu, но очень точное:"Непонятно кто, корчащий из себя крутого боевика, но выглядящий как убогий клоун с анусом вместо рта, Александр Турчинов издал из своего верхнего сфинктера «Война закончится, когда мы возьмём Москву».
Так в чём проблема, ущербный? Вперёд, бери!

Из Киева на Брянск, потом на Калугу, а там уже и Москва. Фронта на том направлении нет, садись хоть на танк, хоть на самокат – и киздуй захватывать, ремба недоделанная!

Что ж вы, потомки недобитых бандеровских крыс, такие же трусливые, как и ваши схронные предки?!

Три года они «воюют с Россией», сцуко. Три года ты гадишь в свои маленькие штанишки, обосрыш!

Сидит жалкий подпиндосник на короткой цепи, и лает из какой-то вонючей норы на русского медведя. А если медведь случайно посмотрит в его сторону – каждый раз делает кучу больше себя, визжа от ужаса.

Москву оно брать собралось, Наполеон из Хацапетовки. Одно говно парад в Севастополе обещало провести, второе три года «чистит оружие», третье что-то там о Воронеже мечтает. И это туда же – Москву брать собралось.

Если бы не договорное бегство Гиркина, то вы бы даже Славянск не взяли до сих пор, «мочевые стрельцы».

Вы же трусы, убогие… потомственные трусы, генетические…

Ваш Мазепа думал, что его шведы защитят. Ваш Бандера думал, что его немцы защитят. Ваш Вальцман думает, что его пиндосы защитят.

За несколько столетий можно было понять, что так не бывает. Что все всегда защищают только свои интересы, а предатели и шестёрки никому не интересны. Их используют и выкидывают. Но вы в принципе не обучаемые дегенераты.

Вы, трусливые шавки, превратили всё ВСУ в военных преступников. Потому что вооружённые силы без объявления войны не имеют права воевать, а вы три года гадите под себя со страху при одной мысли об этом.

"Сильнейшая армия в туалете", сборище бухих дегенератов.

Хоть раз в жизни будьте последовательны: объявите войну и наступайте на Москву. Блиц-криг, план «Обосросса».

Пустите Мужеложенко впереди с бабушкиными трусами вместо флага и его фирменным криком «Гамэрыка с нами!». За ним Ислямов с «Алла, я в бар» и Воробьёв с воплями «Путин, сдавайся, гад!». А дальше ты на камуфлированном салокате и Вятрович на привязи. И следом все ваши одвичные лизари.

Но ничего такого не будет. Вы и дальше будете визжать и гадить под себя, гадить и визжать. А знаешь, почему? Потому что и ты, Тупчинов, и «его бухая высокоповажнисть», и ребе Ярош, и польское чмо Блядецкий – все вы трусливые жопы.

И я это знаю, и ты это знаешь, и все украинцы это знают. Обтекай, опущенка…"
07:21
03.02.2018
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Said-Gentle
Жертва агрессии прискакал к жертве аборта.
07:07
03.02.2018
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