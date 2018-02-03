В Бразилии постановили вернуть осужденному экс-президенту паспорт

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Федеральный судья Бразилии постановил вернуть паспорт экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, приговоренному к тюремному сроку по обвинению в коррупции, передает телеканал Telesur.

Ранее бразильский суд распорядился изъять паспорт у экс-президента, чтобы не дать ему покинуть страну. Перед этим три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание Луле да Силва по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

Судья Бруно Аполинарио объяснил решение вернуть бывшему президенту паспорт тем, что "невозможно сделать вывод о том, что он попытается бежать из страны", чтобы избежать применения закона, передает телеканал.

Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет.