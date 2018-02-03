США рассчитывают на проведение военной реформы на Украине

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил главе минобороны Украины Степану Полтораку, что США рассчитывают на принятие в Верховной раде закона о военной реформе, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Мэттис поддержал цели готовящейся реформы, подчеркнула Уайт. "Он (Мэттис — ред.) назвал закон о национальной безопасности срочным приоритетом и выразил надежду, что президентская администрация и Верховная рада — парламент Украины — предпримут быстрые действия и проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины", — сказала представитель Пентагона.

По ее словам, Мэттис и Полторак договорились расширять сотрудничество двух стран.