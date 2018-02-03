МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Молодые родители из штата Арканзас отправятся в тюрьму после того, как их дочь более ста раз покусали крысы, пишет Arkansas Online.
Следствие установило, что на младенца напали именно крысы, по кровавым следам на ее кроватке. Родителей обвинили в халатности из-за того, что не отреагировали на плач ребенка и не смогли его защитить, ведь для такого количества укусов могло потребоваться несколько часов. Также выяснилось, что оба родителя употребляли наркотики за неделю до задержания.
Молодую пару признали виновной в подвергании опасности жизни несовершеннолетнего и осудили на пять лет лишения свободы, однако их адвокат сообщает, что молодые родители смогут добиться условно-досрочного освобождения. Кроме того, их ребенка уже удочерила другая семья.