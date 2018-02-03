МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Молодые родители из штата Арканзас отправятся в тюрьму после того, как их дочь более ста раз покусали крысы, пишет Arkansas Online.

Как сообщается, весной 2017 года 19-летняя Эрика Шриок и 18-летний Чарльз Элиот проживали у друга в полуразвалившемся доме и утром 14 мая они обнаружили, что их дочь, которой на тот момент было две недели, была вся в крови, а на ее руках и лице были крысиные укусы. Причем укус на лбу был настолько глубокий, что для его лечения потребовалась восстановительная хирургия.

Следствие установило, что на младенца напали именно крысы, по кровавым следам на ее кроватке. Родителей обвинили в халатности из-за того, что не отреагировали на плач ребенка и не смогли его защитить, ведь для такого количества укусов могло потребоваться несколько часов. Также выяснилось, что оба родителя употребляли наркотики за неделю до задержания.

Молодую пару признали виновной в подвергании опасности жизни несовершеннолетнего и осудили на пять лет лишения свободы, однако их адвокат сообщает, что молодые родители смогут добиться условно-досрочного освобождения. Кроме того, их ребенка уже удочерила другая семья.