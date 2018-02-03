Антонов заявил о недопустимости диалога с Россией с позиции силы

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Первые комментарии по новой ядерной доктрине США не настраивают на здоровый переговорный процесс, с Россией нельзя разговаривать с позиции силы, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

США представили в пятницу новую ядерную доктрину. В документе США обвинили Россию в нарушении договоров по контролю над вооружениями и других международных обязательств, а также в том, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар". При этом в документе подчеркивается, что новая ядерная доктрина США позволит американским дипломатам говорить с позиции силы.

"Делается вывод (исходя из комментариев по доктрине — ред.), что благодаря этой блестящей ядерной доктрине, сегодня американские дипломаты могут говорить в мире со своими коллегами с позиции силы. Ну, разумеется, как российский дипломат, я хочу сказать, что вряд ли с нами надо говорить с позиции силы. Вряд ли с нами надо говорить свысока. И вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать. Я считаю, что то, что я по крайней мере увидел и посмотрел, это не очень здорово настраивает на практическую работу", — сказал Антонов журналистам.

По словам российского посла, новая ядерная доктрина США требует детального изучения, но первые комментарии вызывают вопросы и озабоченность.