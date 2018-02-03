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Пентагон назвал условие применения ядерного оружия

04:1603.02.2018
(обновлено: 05:01 03.02.2018)
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CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон. Архивное фотоПентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пентагон накануне опубликовал новую ядерную доктрину, в которой называется условие применения ядерного оружия.

Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Как отмечают американские военные, США могут прибегнуть к ядерному оружию только в "чрезвычайных обстоятельствах". Речь идет о защите жизненно важных интересов страны и ее союзников. К "чрезвычайным обстоятельствам" относится и неядерная атака.

При этом замминистра обороны США Патрик Шэнахан подчеркнул, что новая ядерная доктрина страны закрепляет уже существующее правило, согласно которому Соединенные Штаты могут пойти на крупные неядерные стратегические атаки в случае угрозы для безопасности страны.

В целом документе говорится о намерении Соединенных Штатов продолжать концепцию модернизации ядерных сил, предложенную бывшим президентом страны Бараком Обамой.

"Неотложная и непредсказуемая угроза"

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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Американские военные сочли КНДР "неотложной и непредсказуемой" угрозой для США. Как отметили в Пентагоне, северокорейские власти провели с 2006 года шесть ядерных испытаний. Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия.

"Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, она (Северная Корея — ред.) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединенным Штатам, союзникам и партнерам США. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", — говорится в доктрине.

При этом американские военные опасаются, что остались буквально считанные месяцы до того, как Северная Корея получит возможность нанести ракетно-ядерный удар по Соединенным Штатам.

Стремятся стать ядерной сверхдержавой

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Пентагон также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия стремится стать сверхдержавой. Такое озабоченность вызвана тем, что российские власти проводят модернизацию ядерного потенциала.

"Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", — утверждается в доктрине.

При этом американские военные обвинили Москву в нарушении договоров по контролю над вооружениями и других международных обязательств.

В Пентагоне также сочли, что Россия угрожает первой нанести "ограниченный ядерный удар". Как отмечают в США, такой удар вызовет "неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы".

Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Однако в документе также отмечается, что американские власти стремятся к стабильным отношениям с Россией. Вашингтон не рассматривает Москву в качестве противника, говорится в доктрине. Подобная позиция выражена и в отношении Китая.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил, почему России уделено столько внимания в документе.

"Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины", — говорится в предисловии доктрины.

Иранская проблема

Иран также занимает заметное место в данной доктрине.

"Иран продолжает вкладывать средства в крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать ядерным оружием. Иран также развивает другие неядерные военные возможности, включая системы крылатых ракет и возможности кибервойны для наступательных операций. Он также может продолжать инвестировать в химическое и биологическое оружие", — следует из документа.

Кроме того, американские власти обеспокоены проблемой ядерного терроризма.

Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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"Ключевые усилия США в рамках этой стратегии включают в себя: обеспечение надежной охраны ядерного оружия, материалов, технологий и знаний (по изготовлению ядерного оружия); улучшение сотрудничества с союзниками, партнерами, международными институтами для борьбы с ядерным терроризмом; сдерживание государственной поддержки ядерного терроризма", — говорится в доктрине.

При этом власти США называют самым эффективным путем сокращения риска ядерного терроризма "надежную охрану ядерного оружия и материалов".

Мир — заслуга США

Как отметили в Пентагоне, основной отличительной чертой новой ядерной доктрины является адаптивный подход под разные страны и различные обстоятельства. Как отметил президент США Дональд Трамп, новая доктрина является реалистичной.

В доктрине говорится о том, что США будут размещать по всей планете авиацию, способную нести как обычное, так и ядерное оружие. В документе также сообщается о намерении американских властей осуществить модернизацию такой авиации за счет F-35.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Американские власти также подтвердили свою приверженность по обеспечению безопасности союзников. В новой доктрине говорится, что США сохранят обязательства по предоставлению союзным государствам "ядерного зонтика".

В то же время США намерены снизить мощность некоторых существующих боеголовок на межконтинентальных ракетах на подводных лодках, а также установить ядерные боеголовки на крылатых ракетах морского базирования.

Примечательно, что США обязались способствовать нераспространению ядерного оружия, однако раскритиковали предложенный в ООН Договор о запрещении ядерного оружия.

Кроме того, Пентагон отметил, что "эффективный ядерный потенциал США привел к длительному отсутствию мировых конфликтов".

Ракетный паритет
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Ракетный паритет
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Павел Гусев
Зачем такой бред писать ?!?!
04:58
03.02.2018
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