Пентагон назвал условие применения ядерного оружия

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пентагон накануне опубликовал новую ядерную доктрину, в которой называется условие применения ядерного оружия.
При этом замминистра обороны США Патрик Шэнахан подчеркнул, что новая ядерная доктрина страны закрепляет уже существующее правило, согласно которому Соединенные Штаты могут пойти на крупные неядерные стратегические атаки в случае угрозы для безопасности страны.
В целом документе говорится о намерении Соединенных Штатов продолжать концепцию модернизации ядерных сил, предложенную бывшим президентом страны Бараком Обамой.
"Неотложная и непредсказуемая угроза"
"Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, она (Северная Корея — ред.) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединенным Штатам, союзникам и партнерам США. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", — говорится в доктрине.
При этом американские военные опасаются, что остались буквально считанные месяцы до того, как Северная Корея получит возможность нанести ракетно-ядерный удар по Соединенным Штатам.
Стремятся стать ядерной сверхдержавой
"Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", — утверждается в доктрине.
При этом американские военные обвинили Москву в нарушении договоров по контролю над вооружениями и других международных обязательств.
В Пентагоне также сочли, что Россия угрожает первой нанести "ограниченный ядерный удар". Как отмечают в США, такой удар вызовет "неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы".
Глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил, почему России уделено столько внимания в документе.
"Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины", — говорится в предисловии доктрины.
Иранская проблема
Иран также занимает заметное место в данной доктрине.
"Иран продолжает вкладывать средства в крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать ядерным оружием. Иран также развивает другие неядерные военные возможности, включая системы крылатых ракет и возможности кибервойны для наступательных операций. Он также может продолжать инвестировать в химическое и биологическое оружие", — следует из документа.
Кроме того, американские власти обеспокоены проблемой ядерного терроризма.
При этом власти США называют самым эффективным путем сокращения риска ядерного терроризма "надежную охрану ядерного оружия и материалов".
Мир — заслуга США
Как отметили в Пентагоне, основной отличительной чертой новой ядерной доктрины является адаптивный подход под разные страны и различные обстоятельства. Как отметил президент США Дональд Трамп, новая доктрина является реалистичной.
В доктрине говорится о том, что США будут размещать по всей планете авиацию, способную нести как обычное, так и ядерное оружие. В документе также сообщается о намерении американских властей осуществить модернизацию такой авиации за счет F-35.
В то же время США намерены снизить мощность некоторых существующих боеголовок на межконтинентальных ракетах на подводных лодках, а также установить ядерные боеголовки на крылатых ракетах морского базирования.
Примечательно, что США обязались способствовать нераспространению ядерного оружия, однако раскритиковали предложенный в ООН Договор о запрещении ядерного оружия.
Кроме того, Пентагон отметил, что "эффективный ядерный потенциал США привел к длительному отсутствию мировых конфликтов".