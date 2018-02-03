Кандидат в президенты Мексики надеется на невмешательство США в дела страны

МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется, что визит в страну госсекретаря США Рекса Тиллерсона не означает вмешательства во внутренние дела.

"Надеюсь, что он будет действовать ответственно, не будет вмешиваться с дела, которые касаются исключительно мексиканцев", — приводит портал Excelsior заявление Лопеса Обрадора на мероприятии в штате Пуэбла.

Ранее на пресс-конференции в Мехико Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы, которые запланированы на 1 июля. По его словам, у России есть "щупальца" на выборах по всему миру, и он рекомендует властям Мексики обратить на это внимание.

В ответ на это Лопес Обрадор отверг возможность иностранного вмешательства в выборы, заявив, что никакое иностранное правительство не сможет повлиять на предвыборный процесс.

Национальный опрос, проведенный недавно газетой Universal, свидетельствует о лидерстве Лопеса Обрадора среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах. Если бы выборы состоялись сейчас, за представителя коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", были бы готовы отдать голоса 32% опрошенных. На втором месте идет Рикардо Анайя (26%) от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение". Представитель правящей Институционно-революционной партии Хосе Антонио Мид пока занимает лишь третью позицию среди предпочтений избирателей с 16% голосов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.