Кандидат в президенты Мексики надеется на невмешательство США в дела страны

МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется, что визит в страну госсекретаря США Рекса Тиллерсона не означает вмешательства во внутренние дела.
Ранее на пресс-конференции в Мехико Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы, которые запланированы на 1 июля. По его словам, у России есть "щупальца" на выборах по всему миру, и он рекомендует властям Мексики обратить на это внимание.
В ответ на это Лопес Обрадор отверг возможность иностранного вмешательства в выборы, заявив, что никакое иностранное правительство не сможет повлиять на предвыборный процесс.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.