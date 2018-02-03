В Израиле подтвердили авиаудар по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев — РИА Новости. Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар по базе палестинских боевиков в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.

По сообщению армейской пресс-службы, целью бомбардировки стал комплекс из двух зданий военного назначения на юге анклава.

"В ответ на ракету, выпущенную минувшим вечером по югу Израиля, самолеты атаковали комплекс ХАМАС, состоящий из двух военных построек в южной части сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.

Обстрел из Газы обошелся без пострадавших, о потерях с палестинской стороны информации пока не поступало.

Ответственность за пуск ракеты равно, как и любые другие враждебные действия с территории анклава, израильтяне возлагают на правящее там движение ХАМАС. От исламистов военные требуют обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Это второй обмен ударами за сутки. Минувшей ночью ВВС Израиля атаковали на границе наблюдательный пункт боевиков ХАМАС в ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа.