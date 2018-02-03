МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области задержали бывшего заместителя министра спорта Крыма, в отношении него открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Имя задержанного не названо, сообщение иллюстрировано его фотографией, однако черты лица смазаны. По данным агентства "Крыминформ", в указанный период должность замминистра спорта Крыма занимал Фарух Камалов. Официального подтверждения этой информации нет.
Оперативники СБУ получили информацию, что чиновник планирует "выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов". Представитель ведомства Елена Гитлянская в своем Facebook написала, что он выехал на Украину за биометрическим паспортом.