МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области задержали бывшего заместителя министра спорта Крыма, в отношении него открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на посту замминистра задержанный работал с апреля 2015 по май 2016 года, а после ухода из Минспорта "продолжил антиукраинскую деятельность", занимаясь военно-патриотическим воспитанием. В последнее время он занимал должность секретаря регионального отделения ДОСААФ России.

Имя задержанного не названо, сообщение иллюстрировано его фотографией, однако черты лица смазаны. По данным агентства "Крыминформ", в указанный период должность замминистра спорта Крыма занимал Фарух Камалов. Официального подтверждения этой информации нет.

Оперативники СБУ получили информацию, что чиновник планирует "выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов". Представитель ведомства Елена Гитлянская в своем Facebook написала, что он выехал на Украину за биометрическим паспортом.

В январе суд Херсона арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. СБУ провела у него обыск, изъяв паспорт гражданина России, служебное удостоверение с подписью главы Крыма Сергея Аксенова и другие документы. Обыск прошел в рамках уголовного дела о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.