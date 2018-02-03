Антонов рассказал, как России и США вместе одолеть врага

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. США и России нужно учиться на уроках прошлого, которые показывают, что только вместе две страны способны побороть любого врага, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в рамках праздничного приема в посольстве в Вашингтоне, посвященного 75-летию победы советской армии в Сталинградской битве.
"Мы будем решительно противостоять попыткам искажать события Второй мировой войны в угоду политическим интересам и не позволим перечеркнуть подвиг солдата-освободителя", — добавил он.
Помимо праздничного фуршета и фотовыставки, посвященной подвигу военных и простых жителей Сталинграда, посольство представило гостям вечера фильм Федора Бондарчука "Сталинград (2013 года).