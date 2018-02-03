ВВС Израиля нанесли удары по палестинским боевикам, заявил очевидец

ГАЗА, 3 фев — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в южной части сектора Газа два объекта, принадлежащих палестинским боевикам, сообщил РИА Новости очевидец.
"ВВС Израиля выпустили несколько ракет по двум зданиям в городе Рафахе, которые принадлежат ХАМАС", — сказал собеседник агентства.
На исламистское движение ХАМАС израильтяне возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава, требуя обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.
Накануне в ответ на предыдущий ракетный обстрел израильская авиация атаковала наблюдательный пункт боевиков ХАМАС на границе сектора Газа.