ВВС Израиля нанесли удары по палестинским боевикам, заявил очевидец

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (47)

ГАЗА, 3 фев — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в южной части сектора Газа два объекта, принадлежащих палестинским боевикам, сообщил РИА Новости очевидец.

Бомбардировка последовала за ракетным обстрелом приграничных районов Израиля, вторым за последние 24 часа.

"ВВС Израиля выпустили несколько ракет по двум зданиям в городе Рафахе, которые принадлежат ХАМАС", — сказал собеседник агентства.

На исламистское движение ХАМАС израильтяне возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава, требуя обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Накануне в ответ на предыдущий ракетный обстрел израильская авиация атаковала наблюдательный пункт боевиков ХАМАС на границе сектора Газа.