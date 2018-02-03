Пентагон назвал заслугой США длительное отсутствие мировых войн

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Длительное отсутствие конфликтов мирового масштаба является заслугой США, говорится в ядерной доктрине, опубликованной накануне Пентагоном.

В документе отмечается, что войны с катастрофическими последствиями между мировыми державами были обычным явлением до эпохи ядерного сдерживания.

"В первой половине XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 миллионов человек по всему миру погибли в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тысяч человек в день", — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что "ядерный потенциал США внес значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии".

"Последующее отсутствие конфликтов между мировыми державами привело к существенному и постоянному сокращению жертв войн", — констатируется в доктрине.

Новая ядерная доктрина США иллюстрирует мир в гораздо более мрачном свете, чем предыдущие аналогичные документы. Ключевое место в документе отведено России, несмотря на то, что все "обычные подозреваемые" в лице КНР, Ирана и КНДР также фигурируют в документе.