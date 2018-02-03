Пентагон назвал заслугой США длительное отсутствие мировых войн

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Длительное отсутствие конфликтов мирового масштаба является заслугой США, говорится в ядерной доктрине, опубликованной накануне Пентагоном.
"В первой половине XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 миллионов человек по всему миру погибли в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тысяч человек в день", — говорится в документе.
При этом подчеркивается, что "ядерный потенциал США внес значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии".
"Последующее отсутствие конфликтов между мировыми державами привело к существенному и постоянному сокращению жертв войн", — констатируется в доктрине.
Новая ядерная доктрина США иллюстрирует мир в гораздо более мрачном свете, чем предыдущие аналогичные документы. Ключевое место в документе отведено России, несмотря на то, что все "обычные подозреваемые" в лице КНР, Ирана и КНДР также фигурируют в документе.