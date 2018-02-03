В США подстреленный гусь "отомстил" охотнику

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Житель штата Мэриленд был госпитализирован после того, как ему на голову упал мертвый гусь, пишет Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел во время охоты. Пятидесятиоднолетний мужчина подстрелил птицу, которая приземлилась прямо ему на голову. В результате охотник потерял сознание и получил повреждения лица и головы, а также лишился двух зубов. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов штата, состояние мужчины оценивается как стабильное.