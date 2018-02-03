ООН отметила резкий рост числа жертв конфликта в Ливии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Число погибших и раненых в Ливии резко выросло в январе по сравнению с предыдущими месяцами, сообщается на сайте миссии ООН по поддержке в стране (UNSMIL/МООНПЛ).

"С 1 по 31 января UNSMIL зафиксировала 102 жертвы среди гражданского населения в ходе военных действий на территории Ливии — 39 погибших и 63 раненых. Это резкий рост по сравнению с предыдущими месяцами", — говорится в сообщении миссии ООН.

Уточняется, что погибли 33 мужчины, одна женщина и пять мальчиков. Большинство из них погибли в результате подрыва автомобилей с помощью взрывчатки.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.