РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США представили новую ядерную доктрину

00:1803.02.2018
022817
© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фотоЗдание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США представили в пятницу новую ядерную доктрину, которая рисует мир в гораздо более мрачном свете, чем предыдущие аналогичные документы. России в доктрине отведено ключевое место, несмотря на то, что все "обычные подозреваемые" в лице КНР, Ирана и КНДР также фигурируют в документе.

Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Совфеде прокомментировали новую ядерную доктрину США
"Рост российского потенциала"

Министр обороны США Джеймс Мэттис объяснил, почему США так сосредоточены на России в доктрине. "Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины", — заявил Мэттис в предисловии к документу. По его словам, Россия "определенно вернулась в конкуренцию великих держав".

В документе отмечается роль малых ядерных зарядов — утверждается, что это будет делаться для того, чтобы отвечать на подобные шаги других стран, включая России. Планируется также продолжать предложенную предыдущим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил и совершенствования "триады" — межконтинентальных ракет, стратегических подводных лодок и стратегической авиации.

Также в доктрине указывается, что "США и Россия в прошлом поддерживали стратегические диалоги по сдерживанию гонки ядерных вооружений и ядерных рисков". Вина за их прекращение в документе возложена на Россию "в связи с ее действиями на Украине и в Крыму".

"Мы рассчитываем, что однажды условия позволят проводить прозрачный и конструктивный разговор с РФ", — говорится в документе.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Военный кризис: куда приведет новый курс Белого дома
"Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — ред.) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", — утверждается в документе.

Москву обвинили также в "угрозах первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России", — говорится в документе.

"Вместо этого Россия должна понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы. Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", — говорится в документе.

В меньшей степени США обеспокоены Китаем: "Китай также модернизирует и расширяет свои уже значительные ядерные силы. Как и Россия, Китай вводит совершенно новые ядерные вооружения, созданные, чтобы достигнуть конкретных целей в области национальной безопасности, а также модернизирует обычные вооруженные силы, бросая тем самым вызов традиционному американскому военному превосходству в западном Тихом океане", — говорится в документе.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
В Пентагоне назвали отличительную черту новой ядерной доктрины США
КНДР

Наиболее мрачный прогноз доктрины: КНДР остались месяцы до возможности нанести ядерный удар по США.

"Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а также выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе. Северокорейские официальные лица настаивают, что они не откажутся от ядерного оружия, и Северная Корея может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением. В последние годы Северная Корея значительно расширила полетные испытания ракет, в последнее время проводя испытания ракет межконтинентального радиуса действия, способных достичь территории США", — говорится в доктрине.

"Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания намного более мощной (водородной — ред.) бомбы. Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, она (Северная Корея — ред.) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединенным Штатам, союзникам и партнерам США. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", — говорится в доктрине.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Пентагон назвал условия применения США ядерного оружия
Иран и террористы

Иран и его ядерная программа по-прежнему являются причиной обеспокоенности США.

"Иран продолжает вкладывать средства в крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать ядерным оружием. Иран также развивает другие неядерные военные возможности, включая системы крылатых ракет и возможности кибервойны для наступательных операций. Он также может продолжать инвестировать в химическое и биологическое оружие", — следует из документа.

Отмечается, что многие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), действующие в отношении ядерной программы Ирана, истекут в 2031 году.

"Иран сохраняет технологические возможности, необходимые для разработки ядерного оружия в течение года после принятия решения. Разработка Ираном баллистических ракет большей дальности и их агрессивная стратегия и деятельность по дестабилизации соседних государств поднимает вопросы о их долгосрочных обязательствах отказа от возможностей разработки ядерного оружия", — говорится в доктрине.

В США полагают, что когда ограничения в рамках СВПД истекут, давление на другие страны по приобретению ядерного оружия возрастет.

Американский истребитель F-35. Архивное фото
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерное оружие
"Иран рассматривает влияние США на Ближнем Востоке как главную угрозу цели Ирана укрепить себя в качестве доминирующей региональной силы. Иран намерен увеличивать свое влияние над соседними странами и противодействовать влиянию США. Эта цель напрямую угрожает союзникам и партнерам США", — отмечается в документе.

Ядерный терроризм остается угрозой для США, а также для международной безопасности и стабильности, говорится в документе.

"Ядерный терроризм остается среди самых значительных угроз для безопасности США, союзников, партнеров, международной безопасности и стабильности. Ключевые усилия США в рамках этой стратегии включают в себя: обеспечение надежной охраны ядерного оружия, материалов, технологий и знаний (по изготовлению ядерного оружия); улучшение сотрудничества с союзниками, партнерами, международными институтами для борьбы с ядерным терроризмом; сдерживание государственной поддержки ядерного терроризма", — следует из документа.

Отмечается, что "самый эффективный путь по сокращению риска ядерного терроризма — надежная охрана ядерного оружия и материалов".

За разоружение, но против уничтожения

США привержены полному уничтожению химического и биологического оружия, а также в перспективе и ядерного оружия, говорится в документе. Ядерный арсенал США со времени окончания холодной войны сократился на 85%.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Эксперт: новая ядерная доктрина США направлена не только против России
Вместе с тем, сейчас ядерные угрозы "существенно усилились", отмечают авторы.

"США по-прежнему привержены ядерному нераспространению, продолжают соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжат работу по укреплению режима договора", — говорится в доктрине.

"США продолжат добиваться политических условий и режима безопасности, который позволил бы дальнейшее сокращение ядерного оружия", — говорится в доктрине.

"При этом расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению", — уточнили авторы доктрины.

Однако Пентагон при этом раскритиковал предложенный в ООН Договор о запрещении ядерного оружия. Посыл договора США представляется "нереалистичным", Вашингтон также считает, что он может повредить режиму нераспространения. Прошлый президент Обама заявил в 2009 году, что хотел бы увидеть мир без ядерного оружия, однако сейчас США обсуждать подобное будущее не готовы.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена