Трамп рассказал о бегстве граждан КНДР из страны

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из Северной Кореи бежит все больше граждан.

Ранее в пятницу Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома нескольких эмигрантов из КНДР.

"У нас сегодня очень особенная группа людей. Они — перебежчики из Северной Кореи. За последний год их было много, и, кажется, их становится все больше и больше. Это суровое место для жизни, и людям это не нравится. Есть великая угроза, великие риски", — сказал он на встрече с эмигрантами.

Один из эмигрантов рассказал, что был профессором в университете Северной Кореи. Он покинул КНДР в 2004 году, поскольку его с семьей хотели посадить в тюрьму для политических заключенных. По его словам, в КНДР им "промывали мозги", и когда он приехал в Южную Корею, "не мог представить себе такую жизнь".