Трамп рассказал о бегстве граждан КНДР из страны

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из Северной Кореи бежит все больше граждан.
Ранее в пятницу Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома нескольких эмигрантов из КНДР.
Один из эмигрантов рассказал, что был профессором в университете Северной Кореи. Он покинул КНДР в 2004 году, поскольку его с семьей хотели посадить в тюрьму для политических заключенных. По его словам, в КНДР им "промывали мозги", и когда он приехал в Южную Корею, "не мог представить себе такую жизнь".