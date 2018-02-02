Палестинские боевики выпустили ракету по югу Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили из сектора Газа вторую за 24 часа ракету по югу Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

"Некоторое время назад… был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по Израилю", — говорится в сообщении, которое разослали военные.

В нескольких населенных пунктах, расположенных на границе с палестинским анклавом, сработали сирены тревоги.

На предыдущий обстрел, который произошел сутки назад, израильские военные ответили ударом с воздуха по наблюдательном пункту боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС.