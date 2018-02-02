ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Ядерная доктрина США не предусматривает автоматический ответ, если Россия применит заряд малой мощности против Вашингтона или его союзников, заявил в пятницу заместитель министра обороны Джон Руд.

На брифинге в Пентагоне, посвященном представлению национальной ядерной доктрины США, один из журналистов поинтересовался, предусматривает ли она ответ в такой ситуации.

Как сказал Руд, доктрина "не предусматривает автоматический ответ в случае ядерной или неядерной атаки против США или их союзников". "Безусловно, я бы в высшей степени предостерег любую страну от рассмотрения подобных действий. Но в принципе наша политика не предусматривает автоматический ответ. Мы всегда рассматриваем условия атаки и ее влияние на США и союзников", — сказал Руд.

Он также подчеркнул, что данное рассмотрение проводится вместе с союзниками по НАТО. Также Руд отметил приверженность США 5-й статье устава альянса о коллективной обороне.