США рассказали, как будут реагировать на вызовы их ядерной стратегии

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США рассказали, что будут реагировать на попытки бросить вызов их ядерной стратегии с помощью раннего распознавания проблемы и дипломатии.

В пятницу США опубликовали новую стратегию по ядерной безопасности.

"Мы будем противодействовать возникновению вызовов ядерной стратегии США путем 1)раннего распознавания потенциальной проблемы; 2) снижения риска с помощью дипломатии; и 3)переубеждения противников от попыток бросить вызов безопасности США", — следует из документа.

Отмечается, что "противники, вероятно, не будут стремиться к стратегическому преимуществу посредством гонки вооружений, если США ясно продемонстрируют возможности и желание ответить на любой из вызовов".