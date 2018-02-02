Эксперт: новая ядерная доктрина США направлена не только против России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США направлена не только против России, но и Китая, Ирана и КНДР, считает российский политолог, президент "Нью-Йоркского консалтингового бюро" Николай Пахомов. Кроме того, она нужна для укрепления имиджа республиканцев как сильной администрации, в том числе в свете приближения новых президентских выборов в США.

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что любой подобный документ имеет политический и военный аспекты.

"Общая напряженность международных отношений растет и американские военные эту напряженность в документе такого уровня учитывают, произошедшие изменения (в мире) отражают. Я бы призвал не трактовать этот документ, как в России принято, как антироссийский. Не думаю, что это имеет направленность против какой-то одной страны", — заявил Пахомов РИА Новости.

"Растут возможности и амбиции Китая. Сложная ситуация в Южно-Китайском море, неспокойно себя чувствуют Япония, Тайвань – традиционные союзники США. Этот момент тоже надо было отразить в доктрине. Серьезный конфликт есть вокруг вопроса иранской ядерной программы", — перечислил факторы осложнения международной обстановки эксперт.

Кроме того, Америка вынуждена реагировать на ситуацию вокруг КНДР при "ее возможном нападении на Южную Корею, на Японию".

"Американское руководство (в доктрине) заявляет, что готово всеми силами, включая ядерное оружие, защищать своих союзников. Ситуация на Корейском полуострове говорит о том, что такие гарантии нужны. Ядерное оружие (потенциальный) конфликт не решит, но это будет серьезнейший фактор, который может повлиять на решения Северной Кореей", — считает российский американист.

Что касается самой России, то "очевидно, что боеспособность российских вооруженных сил выросла". "Россия не является союзником США. При этом Россия имеет ядерный арсенал, который является главной военной угрозой для США. Конечно, все эти вещи надо отразить", — объясняет политолог логику Пентагона.

Что касается политических моментов, то администрация Дональда Трампа хочет "показать себя сильной, хочет вернуться к традиционной республиканской мифологии, ко временам Рональда Рейгана, когда США диктовали условия переговоров Советскому Союзу с позиций силы".

"Администрация хочет, имея ввиду перспективу переизбрания, создать образ в глазах избирателей, а также (заручиться) поддержкой оборонных компаний", — считает эксперт.

"Есть еще фактор заинтересованности…. и политического класса (США), и бизнеса в увеличении военных расходов. Это всем очень выгодно, кроме налогоплательщиков", — напомнил Пахомов.