РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: новая ядерная доктрина США направлена не только против России

23:1002.02.2018
02707
CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США направлена не только против России, но и Китая, Ирана и КНДР, считает российский политолог, президент "Нью-Йоркского консалтингового бюро" Николай Пахомов. Кроме того, она нужна для укрепления имиджа республиканцев как сильной администрации, в том числе в свете приближения новых президентских выборов в США.

Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Бондарев: ядерная доктрина позволяет США вольно толковать события в мире

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что любой подобный документ имеет политический и военный аспекты.

"Общая напряженность международных отношений растет и американские военные эту напряженность в документе такого уровня учитывают, произошедшие изменения (в мире) отражают. Я бы призвал не трактовать этот документ, как в России принято, как антироссийский. Не думаю, что это имеет направленность против какой-то одной страны", — заявил Пахомов РИА Новости.

"Растут возможности и амбиции Китая. Сложная ситуация в Южно-Китайском море, неспокойно себя чувствуют Япония, Тайвань – традиционные союзники США. Этот момент тоже надо было отразить в доктрине. Серьезный конфликт есть вокруг вопроса иранской ядерной программы", — перечислил факторы осложнения международной обстановки эксперт.

Кроме того, Америка вынуждена реагировать на ситуацию вокруг КНДР при "ее возможном нападении на Южную Корею, на Японию".

"Американское руководство (в доктрине) заявляет, что готово всеми силами, включая ядерное оружие, защищать своих союзников. Ситуация на Корейском полуострове говорит о том, что такие гарантии нужны. Ядерное оружие (потенциальный) конфликт не решит, но это будет серьезнейший фактор, который может повлиять на решения Северной Кореей", — считает российский американист.

Что касается самой России, то "очевидно, что боеспособность российских вооруженных сил выросла". "Россия не является союзником США. При этом Россия имеет ядерный арсенал, который является главной военной угрозой для США. Конечно, все эти вещи надо отразить", — объясняет политолог логику Пентагона.

Министерство обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
США обвинили Россию в нарушении договоров о контроле над вооружениями

Что касается политических моментов, то администрация Дональда Трампа хочет "показать себя сильной, хочет вернуться к традиционной республиканской мифологии, ко временам Рональда Рейгана, когда США диктовали условия переговоров Советскому Союзу с позиций силы".

"Администрация хочет, имея ввиду перспективу переизбрания, создать образ в глазах избирателей, а также (заручиться) поддержкой оборонных компаний", — считает эксперт.

"Есть еще фактор заинтересованности…. и политического класса (США), и бизнеса в увеличении военных расходов. Это всем очень выгодно, кроме налогоплательщиков", — напомнил Пахомов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена