Бондарев: ядерная доктрина позволяет США вольно толковать события в мире

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина, опубликованная США, снимает с Вашингтона ответственность за любые действия на международной арене, так как позволяет вольно толковать любые события в мире, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Текст доктрины снимает всякую ответственность с руководства Штатов за любые действия, ведь в этом документе даны слишком большие возможности для вольной интерпретации событий на международной арене и ситуации во внутренних делах суверенных стран", — заявил Бондарев.

По его словам, в доктрине американцы "нигде не представили чётких пояснений, собственных критериев "угрозы" или "чрезвычайных обстоятельств".

"Правда, не думаю, что политическое руководство этой ныне разобщённой страны настолько неразумно, чтобы от громких заявлений переходить к действию", — сказал Бондарев.

По словам сенатора, в новой доктрине, в отличие от предыдущих, Вашингтон скорректировал тактику — "намерения озвучивает более смело, однако ищет для них приглядные обоснования".

"Что значит, например, допустимость превентивного ядерного удара? А ядерный ответ на массированную неядерную угрозу, применение оружия массового поражения в чрезвычайных обстоятельствах? Слишком расплывчато, чтобы апеллировать к таким понятиям", — заявил Бондарев.

Он считает неслучайным акцент доктрины на том, что ни к РФ, ни к КНР США не намерены относиться как к противнику. "Конечно, в открытый конфликт с двумя ведущими мировыми державами американцы не полезут. Не исключено, что Штаты продолжат экспансию на территории маленьких сырьевых государств, чтобы зарабатывать на экспорте оружия, контроле за нефтяными котировками, использовании человеческого капитала в своих интересах", — полагает сенатор.

"Ядерная доктрина США демонстрирует, кто подлинный агрессор мирового масштаба", — добавил Бондарев.