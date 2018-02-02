США обвинили Россию в стремлении стать сверхдержавой

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США.

"Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — ред.) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", — утверждается в документе.