Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", считают в США

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США считают, что Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", и готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек" для РФ в случае попытки ее агрессии, говорится в ядерной доктрине США, опубликованной в пятницу.

"Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России", — говорится в документе.

В связи с этим в доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" Соединенными Штатами ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного (оружия) как против США, так и на региональном уровне".

"Вместо этого Россия должна понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы. Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", — говорится в документе.

"Вера России в то, что ограниченное применение ядерного оружия первым, потенциально включающее оружие малой мощности, может обеспечить такое преимущество, отчасти основывается на представлении Москвы о том, что ее большее число и разнообразие нестратегических ядерных систем обеспечивают принудительное преимущество в кризисных ситуациях и на более низких стадиях конфликтов", — отмечается в документе.