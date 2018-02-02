Пентагон рассказал, при каких условиях США применят ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие только в "чрезвычайных обстоятельствах", заявил замминистра обороны США Патрик Шэнахан.

Речь идет о защите жизненно важных интересов страны и ее союзников. К "чрезвычайным обстоятельствам" относится и неядерная атака, пояснил он.

По словам Шэнахана, новая ядерная доктрина страны закрепляет уже существующее правило, согласно которому США могут пойти на крупные неядерные стратегические атаки в случае угрозы для безопасности страны.

Пентагон в пятницу опубликовал американскую ядерную доктрину. В ней США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. Кроме того, в документе говорится об угрозе со стороны России и КНДР.