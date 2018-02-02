Освобожденный из плена белорус рассказал, чем занимался в Ливии

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Освобожденный из плена в Ливии белорус Вячеслав Качура сообщил, что ремонтировал автомобили в этой стране.

Ранее в пятницу глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура освобожден из плена в Ливии.

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных, однако до последнего момента о судьбе Качуры доподлинно ничего не было известно.

"Я лично занимался ремонтом автомобилей. За это время – в течение месяца я там работал – успел отремонтировать два автомобиля "Мицубиси". Обычные легковые автомобили, поэтому никакого ущерба я не мог нанести", — сказал Качура белорусскому телеканалу ОНТ в пятницу.

По его словам, к военному конфликту ни он, ни его товарищи никакого отношения не имели.

Как было отмечено в сюжете, семь лет назад Качура вместе с группой международных специалистов из России, Украины и Белоруссии прилетел в столицу Ливии. "С военными заключили контракт, а через два месяца боевики взяли в плен 19 человек. Их обвинили в пособничестве режиму Каддафи: якобы специалисты создавали угрозу лётчикам коалиции, ремонтируя средства противовоздушной обороны Ливии", — отметил канал.

По данным телеканала, "большую часть времени Вячеслав провёл в земляной яме, выслушивая угрозы на арабском".