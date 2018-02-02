В США опубликовали меморандум о нарушениях ФБР

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США в пятницу опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать записку, в которой могут быть раскрыты нарушения со стороны ФБР и Минюста США в отношении его кампании, говорится в заявлении президента.

"Этот меморандум предоставляет членам (конгресса) обновленную информацию по важным фактам, связанным с расследованием комитета Минюста и ФБР и использования Закона о надзоре за иностранными разведками (FISA) во время выборов президента 2016 года. То, что мы обнаружили, вызывает обеспокоенность по отношению к легитимности определенных взаимодействий Минюста и ФБР с судом по делам о надзоре за иностранными разведками (FICS)", — говорится в опубликованной записке, в которой также сообщается, что подобные действия являются "вмешательством" в защиту американского народа от нарушений, связанных с применением FISA.

В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон сформировало основную часть заявления FISA на Катера Пейджа".

Как следует из записки, "Стил долгое время был источником ФБР, которому заплатили более 160 тысяч долларов НКД и кампания Клинтон… для заполучения порочащей информации по связям Трампа с Россией", при этом ФБР и Минюст нигде это не упоминали.

В опубликованной записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп не был избран.

Демократы в конгрессе США требуют отставки главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса в свете возможной публикации составленного им документа, предположительно раскрывающего нарушения ФБР и минюста в ходе слежки за экс-советником Дональда Трампа. Лидер демократов в палате представителей Ненси Пелоси также в четверг направила письмо спикеру Полу Райану с требованием снять Нунеса с поста главы комитета.