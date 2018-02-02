Украина резко нарастила экспорт шмелей

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание "Украинские новости".
По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ, сообщила Гриценко.
При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.