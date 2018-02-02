В ЛНР обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявляет представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За день 2 февраля дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано одно нарушение со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
По информации СЦКК, обстрелы велись с направления поселка Луганское по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Нижнее Лозовое с применением гранатометов, БМП, БТР и крупнокалиберных пулеметов. Всего по территории республики было выпущено порядка 40 снарядов, заявило представительство ЛНР.
"Разрушений и потерь среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.