В ЛНР обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (30)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявляет представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За день 2 февраля дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано одно нарушение со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

По информации СЦКК, обстрелы велись с направления поселка Луганское по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Нижнее Лозовое с применением гранатометов, БМП, БТР и крупнокалиберных пулеметов. Всего по территории республики было выпущено порядка 40 снарядов, заявило представительство ЛНР.

"Разрушений и потерь среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.