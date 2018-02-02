Саакашвили представил в Киеве свой фильм о развитии Украины

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил в Киеве свой фильм "Украина, которая смогла" о возможном пути развития страны, передает корреспондент РИА Новости.

В часовой документальной ленте, допремьерный показ которой состоялся в киевском кинотеатре "Кинопанорама", Саакашвили, а также несколько экспертов рассказывают, что сейчас Украина находится в упадке из-за политики нынешней власти.

Политик заявил в фильме, что знает, как сделать из Украины успешную страну. В частности, Саакашвили считает, что в стране необходимо особое внимание уделить развитию туризма, инфраструктуры, а также проводить реформы в военной и экономической сферах.

Большое внимание в фильме экс-губернатор уделил Одесской области и областному центру. В фильме он пообещал построить на Украине новые дороги и отели. Политик отметил, что в стране огромный туристический потенциал.

После показа картины Саакашвили заявил, что фильм еще не готов полностью и после доработки будет представлен широкой публике.

На показ фильма пришло около 300 человек, зал кинотеатра был полон. Однако никого из политиков или высокопоставленных чиновников замечено не было.