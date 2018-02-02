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Минфин США признал санкции на госдолг России опасными для мировой экономики

20:4302.02.2018
(обновлено: 21:44 02.02.2018)
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CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。Здание Министерства финансов США в ВашингтонеЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Введение санкций в отношении госдолга РФ может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки, признал Минфин США в докладе Конгрессу. Об этом же ранее говорил и глава российского Минфина Антон Силуанов.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Экономист: в вопросе санкций США подошли к опасной черте

В пятницу Блумберг опубликовал доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский Минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить Конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов — всего 210 человек. Однако информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада не было.

Санкции против себя

В середине января министр финансов России говорил о том, что первыми в случае распространения санкций США на госдолг РФ пострадают иностранные инвесторы. Тогда же Силуанов отмечал, что в случае введения ограничений Россия будет размещать облигации среди отечественных инвесторов, на собственной инфраструктуре, а также будет вести работу по сокращению дисбаланса бюджета и осуществлять заимствования в минимальных объемах.

Руководитель политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Зюганов назвал санкции США историческим вызовом

В руках иностранных инвесторов сейчас находится почти треть российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта и на 1 декабря составила 32,1% (в номинальном выражении — 2,183 триллиона рублей).

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 триллиона рублей против 6,687 триллиона рублей месяцем ранее.

Влияние санкций ограничено

В четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ учитывает риски новых санкций США, и неопределенность сохраняется. Однако, по ее словам, запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или владеть выпущенными ранее бумагами вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга и не окажет значительного влияния ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор РФ.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллинаю. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В ЦБ оценили риски новых санкций США

При этом российские власти все же подготовились к различным вариантам развития событий. Так, Минфин в этом году планирует выпуск нового инструмента – ОФЗ в юанях, которые смогут покупать китайцы. А часть традиционных евробондов РФ власти решили продать собственным инвесторам, которые вернут в страну вывезенные из нее в прежние годы капиталы.

По оценкам ряд экспертов, Россия в случае введения ограничений на госдолг может столкнуться с масштабным оттоком капитала, замедлением роста экономики и некоторым снижением курса рубля.

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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Vasilij Pereira
Поставлена цель: загнать весь мир в такой кризис, выходом из которого будет только очередная мировая война!
21:42
02.02.2018
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Mihasy108Валерий
Валерий, Это каким образом? У Вас есть капиталы и недвижимость заграницей,которые можно конфисковать или заморозить???
21:56
02.02.2018
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