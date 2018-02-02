В Анкаре признали взрыв в здании налоговой инспекции терактом

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Взрыв в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар Анкары был терактом, подозреваемый в его совершении связан с сирийским курдским "Демократическим союзом", говорится в заявлении администрации губернатора турецкой столицы в пятницу.

Накануне в Анкаре прогремел мощный взрыв, который был слышен во многих районах турецкой столицы. В результате пострадали три человека. Губернатор Анкары Эрджан Топаджа сказал, что причиной взрыва была утечка бытового газа в пустом здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар, однако потом уточнил, что велика вероятность диверсии.

"В результате экспертиз на месте взрыва 1 февраля в 20.03 (мск) найдены доказательства того, что было использовано взрывное устройство. Были изучены видео с камер наружного наблюдения, и выяснилось, что подозрительный мужчина вошел в здание и оставил на входе сумку, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках начатого расследования в 4.00 (мск) в пятницу в провинции Османие на юге Турции была обнаружена машина, в которой находился подозреваемый, а также два человека, которые ему помогали.

"В процессе преследования один из подозреваемых, у которого были обнаружены фальшивые документы, был убит. Им оказался уроженец провинции Мардин Эрсен Эртоган 1991 года рождения, который проходил обучение в лагере сирийского курдского "Демократического союза" и проник в Турцию незаконным путем. Всего по делу задержано восемь человек в провинциях Адана, Ширнак и Мардин, находившиеся с ним в контакте", — говорится в документе.