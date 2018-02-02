Посольство России прокомментировало решение Испании о выдаче Левашова США

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Решение Мадрида выдать США россиянина Петра Левашова вызывает разочарование, запрос России имеет приоритет, сообщили в посольстве РФ в Испании.

Испания в пятницу передала американской стороне Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. Левашов был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США, где, как говорится в постановлении, "он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных". Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.

"С сожалением констатируем, что 2 февраля испанская сторона передала Петра Левашова США, факт выдачи россиянина подтвердила его адвокат. Такое решение испанских властей вызывает разочарование: ведь согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Петр Левашов является гражданином Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.