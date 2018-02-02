Саперы ЛНР разминировали пять километров ЛЭП у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (30)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики разминировали пять километров ЛЭП у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"На этой неделе силами инженерно-саперных подразделений проводилась работа по разминированию местности, в ходе которой от взрывоопасных предметов было очищено пять километров линий электропередач", — заявил Филипоненко на брифинге.

По его словам, работы проводились в районе трех населенных пунктов — Новокиевка, Пионерское, Хрящевка.