Саперы ЛНР разминировали пять километров ЛЭП у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики разминировали пять километров ЛЭП у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"На этой неделе силами инженерно-саперных подразделений проводилась работа по разминированию местности, в ходе которой от взрывоопасных предметов было очищено пять километров линий электропередач", — заявил Филипоненко на брифинге.
По его словам, работы проводились в районе трех населенных пунктов — Новокиевка, Пионерское, Хрящевка.