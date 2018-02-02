Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (44)

Столкновения ппалестинцев с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. Архивное фото

Столкновения ппалестинцев с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. Архивное фото

ГАЗА, 2 фев — РИА Новости. Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщили РИА Новости представители медицинских служб.

Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается уже почти два месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

По данным врачей, большинство пострадавших в пятничных стычках надышались слезоточивым газом, несколько человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.

"Ряд гражданских лиц пострадал в столкновениях с израильской армией на Западном берегу, в том числе пятеро — в результате применения боевых пуль, двое — резиновых, 31 — слезоточивого газа", — сообщила представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

На границе сектора Газа с Израилем огнестрельные ранения получили трое палестинцев, еще двум потребовалось помощь врачей из-за применения израильтянами слезоточивого газа, сказал РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Израильские силовики признают применение огнестрельного оружия наряду со спецсредствами, но подчеркивают, что снайперы стреляют по зачинщикам беспорядков и стремятся нанести нелетальный урон, целясь в основном в ноги.