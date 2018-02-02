Минфин США предупредил о последствиях санкций против госдолга России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство финансов США считает, что распространение санкций на госдолг России может негативно сказаться на мировых финансовых рынках и бизнесе. Об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на доклад ведомства.

В документе также отмечается, что новые санкции в отношении госдолга страны могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России.

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ, принадлежащих иностранцам, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта и на 1 декабря составила 32,1%. Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря с 2,184 до 2,183 триллиона рублей.

Объем рынка ОФЗ за месяц по состоянию на 1 декабря вырос с 6,687 до 6,798 триллиона рублей.

Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение 180 дней после его принятия конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время ввести новые антироссийские санкции против ряда лиц и компаний. Ограничения коснутся тех, кто упомянут в "кремлевском докладе" — списке лиц, приближенных к российскому руководству, куда вошло более 200 человек. Санкции введут после того, как обнародуют секретную часть документа.

Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который негативно скажется на отношениях между странами.