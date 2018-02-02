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Минфин США предупредил о последствиях санкций против госдолга России

19:0202.02.2018
(обновлено: 19:48 02.02.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство финансов США считает, что распространение санкций на госдолг России может негативно сказаться на мировых финансовых рынках и бизнесе. Об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на доклад ведомства.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Политолог о новых санкциях США против России: это гибридная война

В документе также отмечается, что новые санкции в отношении госдолга страны могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России.

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ, принадлежащих иностранцам, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта и на 1 декабря составила 32,1%. Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря с 2,184 до 2,183 триллиона рублей.

Объем рынка ОФЗ за месяц по состоянию на 1 декабря вырос с 6,687 до 6,798 триллиона рублей.

Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение 180 дней после его принятия конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Минфин США объяснил, почему засекретил часть "кремлевского доклада"

Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время ввести новые антироссийские санкции против ряда лиц и компаний. Ограничения коснутся тех, кто упомянут в "кремлевском докладе" — списке лиц, приближенных к российскому руководству, куда вошло более 200 человек. Санкции введут после того, как обнародуют секретную часть документа.

Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который негативно скажется на отношениях между странами.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
22 пользователя оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий А.Т.
Они - санкции, а РФ - запрет на возврат коммерческих долгов. А таковых, как известно - 500 ярдов зелени.
19:59
02.02.2018
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гре мке
Жалко ничего в финансах не понимаю...
19:33
02.02.2018
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