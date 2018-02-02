Германия предоставила убежище возможному организатору переворота в Турции

Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле

Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Власти Германии предоставили убежище предполагаемому организатору военного переворота в Турции в 2016 году Ильхами П. и еще трем высокопоставленным турецким военным, предположительно, участвовавшим в путче, пишет журнал Spiegel.

Как отмечает издание, ранее прокуратура Турции предъявила Ильхами П., который был начальником военной академии Анкары, обвинения в государственной измене и связях с террористической организацией.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.