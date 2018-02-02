Нечеловеческие условия: гражданина Белоруссии освободили из плена в Ливии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гражданин Белоруссии Вячеслав Качура после шести с половиной лет плена был освобожден в Ливии. Это произошло благодаря усилиям российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. Глава Чечни Рамзан Кадыров, оказывавший содействие в освобождении Качуры, рассказал, что процесс был сложным и продолжительным.

Нечеловеческие условия

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. По данным газеты "Белорусский партизан", они прибыли по контрактам, которые были заключены с ведома законного и признанного правительства Ливийской джамахирии.

Однако в стране началась гражданская война, у повстанцев отношение к специалистам, приглашенным Каддафи, было враждебным. В конце августа 2011 года, во время штурма силами НАТО и мятежников Триполи, столицы Ливии, они были схвачены боевиками.

Качура и трое его товарищей содержались на авиабазе "Метига" в Триполи. Никаких обвинений им не предъявляли. По данным белорусских СМИ, условия их содержания были нечеловеческими: "возможность использования санитарного узла в лучшем случае предоставлялась раз в день, иногда в туалет не выпускали по несколько дней".

Пленный белорус, видимо, показался своим мучителям ценным "приобретением". Про него известно, что в советское время он воевал в Афганистане, был начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР, награжден орденом Красной Звезды. Вероятно, ливийцы подозревали, что он мог быть снайпером, который убивал ливийцев, а также ремонтировал и обслуживал системы ПВО, "создавая угрозу для летчиков коалиции, которые защищали народ Ливии".

Спустя три года часть пленников была освобождена, но о судьбе Качуры ничего не было известно.

© Фото : Российская контактная группа по Ливии Гражданин Белоруссии Вячеслав Качура, освобожденный из Ливийского плена © Фото : Российская контактная группа по Ливии Гражданин Белоруссии Вячеслав Качура, освобожденный из Ливийского плена

Радостная новость спустя много лет

И вот в ночь на пятницу пришла радостная новость – Качура, наконец, освобожден, вылетел из Ливии в Москву, а оттуда – в Минск. Интересно, что вопреки обыкновению, российская контактная группа по внутриливийскому урегулированию не стала устраивать Качуре никакого брифинга в Москве, как это делалось ранее. Освободители только распространили фотографии Качуры, на них абсолютно седой, но счастливый человек.

В Минске белоруса встречали дочь и сын, а также белорусские дипломаты. Там же он дал первые скупые комментарии: "Первым делом поеду домой. Надо документы восстановить, потом с врачами, наверное, пообщаюсь, потом отдохнуть надо. Я очень ждал этого момента, когда вернусь домой".

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров так же лаконично рассказал в Telegram подробности операции по освобождению.

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко просил меня оказать содействие в его (Качуры) освобождении. Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой", — написал Кадыров в Telegram

Он добавил, что в этом мероприятии принимали участие различные ведомства, в том числе министерства иностранных дел России и Белоруссии, КГБ Белоруссии.

"Хочу особо поблагодарить депутата Госдумы, дорогого брата Адама Делимханова, руководителя российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова. Возможную помощь оказало и правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджа", — добавил Кадыров.

Александр Лукашенко, в свою очередь, направил Кадырову благодарственное послание за личный вклад и содействие в освобождении Вячеслава Качуры.

"Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на родину", — цитирует послание Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, еще одна благодарность в связи с освобождением белорусского гражданина направлена наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Интрига с четырьмя украинцами

Интересно, что в пятницу пришла еще одна хорошая новость – из Ливии были освобождены четверо украинцев, которые также находились там шесть лет.

"Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за еще четырех спасенных украинцев", — написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter, а на странице в Facebook он даже опубликовал их фотографии.

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Однако была ли какая-нибудь связь между этими четырьмя украинцами и белорусом Качурой, осталось неясно. Ни Порошенко, ни Кадыров в своих соцсетях об этом ничего не пишут.