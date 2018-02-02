Нечеловеческие условия: гражданина Белоруссии освободили из плена в Ливии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гражданин Белоруссии Вячеслав Качура после шести с половиной лет плена был освобожден в Ливии. Это произошло благодаря усилиям российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. Глава Чечни Рамзан Кадыров, оказывавший содействие в освобождении Качуры, рассказал, что процесс был сложным и продолжительным.
Нечеловеческие условия
Однако в стране началась гражданская война, у повстанцев отношение к специалистам, приглашенным Каддафи, было враждебным. В конце августа 2011 года, во время штурма силами НАТО и мятежников Триполи, столицы Ливии, они были схвачены боевиками.
Качура и трое его товарищей содержались на авиабазе "Метига" в Триполи. Никаких обвинений им не предъявляли. По данным белорусских СМИ, условия их содержания были нечеловеческими: "возможность использования санитарного узла в лучшем случае предоставлялась раз в день, иногда в туалет не выпускали по несколько дней".
Спустя три года часть пленников была освобождена, но о судьбе Качуры ничего не было известно.
Радостная новость спустя много лет
В Минске белоруса встречали дочь и сын, а также белорусские дипломаты. Там же он дал первые скупые комментарии: "Первым делом поеду домой. Надо документы восстановить, потом с врачами, наверное, пообщаюсь, потом отдохнуть надо. Я очень ждал этого момента, когда вернусь домой".
Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров так же лаконично рассказал в Telegram подробности операции по освобождению.Telegram.
Он добавил, что в этом мероприятии принимали участие различные ведомства, в том числе министерства иностранных дел России и Белоруссии, КГБ Белоруссии.
"Хочу особо поблагодарить депутата Госдумы, дорогого брата Адама Делимханова, руководителя российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова. Возможную помощь оказало и правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджа", — добавил Кадыров.
"Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на родину", — цитирует послание Лукашенко его пресс-служба.
Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, еще одна благодарность в связи с освобождением белорусского гражданина направлена наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.
Интрига с четырьмя украинцами
"Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за еще четырех спасенных украинцев", — написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter, а на странице в Facebook он даже опубликовал их фотографии.
Однако была ли какая-нибудь связь между этими четырьмя украинцами и белорусом Качурой, осталось неясно. Ни Порошенко, ни Кадыров в своих соцсетях об этом ничего не пишут.