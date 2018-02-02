Ветеран ФСБ оценил вклад Кадырова в освобождение белоруса из плена в Ливии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Участие главы Чечни Рамзана Кадырова в освобождении белорусского военного специалиста Вячеслава Качуры из плена в Ливии стало эффективным примером "народной дипломатии", когда в интересах государств взаимодействуют отдельные лица, эту практику необходимо развивать в современной России, считает член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что благодаря усилиям России военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура освобожден из плена в Ливии. Качура уже прилетел в аэропорт Минска рейсом из Москвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Кадырову благодарственное послание за личный вклад и содействие в освобождении Качуры.

Кадыров сообщил в Telegram, что о содействии в освобождении Качуры его просил Лукашенко, и что работа по вызволению белорусского военспеца — это "был сложный и продолжительный процесс".

"В мире происходят многие процессы, но не всегда они относятся к категории только межгосударственных. В данном случае речь идет о сотрудничестве между отдельными лицами, которые могут, в том числе, способствовать освобождению задержанных граждан", — сказал РИА Новости Михайлов.

По его словам, такие личные контакты осуществляются между авторитетными людьми. "Рамзан Кадыров имеет очень серьезное влияние", — добавил Михайлов.

Эксперт отметил, что в более широком смысле речь идет о представителях "народной дипломатии", которая является дополнением к работе государственных ведомств и спецслужб. "Это могут быть, например, представители научной и культурной интеллигенции", — сказал Михайлов. Он посетовал на то, что такой формат для достижения своих целей использовался Советским Союзом, но сейчас Россия не всегда прибегает к нему. "Я надеюсь, что такого рода деятельность будет развиваться", — добавил собеседник агентства.