В Запорожье радикалы сорвали акцию в честь юбилея Сталинградской битвы

Во время акции, посвященной 75-летнему юбилею Сталинградской битвы, в Запорожье. 2 февраля 2018

Во время акции, посвященной 75-летнему юбилею Сталинградской битвы, в Запорожье. 2 февраля 2018

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Запорожье националисты сорвали траурное шествие организации "Полк победы", посвященное 75-летнему юбилею Сталинградской битвы, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Александр Зубчевский.

По информации телеканала "112 Украина", участники акции, главным образом пенсионеры, встретились на Аллее славы, где собирались возложить цветы к памятнику воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

Однако им помешали представители праворадикальных организаций – они начали кидать в представителей "Полка победы" несвежее мясо. Также националисты пытались вступить с ними в словесную перепалку и использовали колонки для трансляции украинских песен.

© Фото : Zanoza Во время акции, посвященной 75-летнему юбилею Сталинградской битвы, в Запорожье. 2 февраля 2018 © Фото : Zanoza Во время акции, посвященной 75-летнему юбилею Сталинградской битвы, в Запорожье. 2 февраля 2018

Зубчевский отметил, что победа над нацистами под Сталинградом теперь считается на Украине предвестником "российской оккупации". По его словам, параллельно СБУ проводит обыски у руководителя "Полка победы" Андрея Иванова, которому вменяют посягательство на территориальную целостность страны и государственную измену.

Это не первый подобный случай на этой неделе. В понедельник в Днепре радикалы сорвали концерт по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.