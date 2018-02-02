В Гамбурге пыточные камеры гестапо превратят в роскошный жилой комплекс

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Гамбурге пыточные камеры гестапо собираются превратить в роскошный жилой комплекс с офисами, ресторанами, барами и бутиками, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Проектом, который якобы должен вдохнуть жизнь в недостаточно развитую часть города, недовольны многие местные жители, в том числе родственники тех, кто подвергался пыткам в подвалах здания, принадлежавшего тайной полиции. Они протестуют под девизом "Коммерция вместо памяти? Никогда".

В 2009 году местный сенат продал этот дом частному инвестору, порекомендовав выделить достаточно места на мемориал в память о жертвах нацистов. Договор подразумевает, что под него отведут 530 квадратных метров. Однако, как выяснилось, на этой же территории будут находиться книжный магазин и кафе.

Корнелия Керт, представитель Ассоциации преследуемых нацистским режимом, считает, что пить кофе там, где когда-то был организован центр по депортации гамбургских евреев, неуместно.

"Нельзя, чтобы память была встроена в потребление. Память должна сломать потребление", — заявила она.

Власти Гамбурга выразили удивление реакцией местных жителей. Предполагалось, что кафе и книжный магазин упростят для людей посещение памятного места, причем его организация проводится при содействии представителей мемориала на территории бывшего концентрационного лагеря в Нойенгамме.