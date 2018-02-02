В Аргентине трое подростков погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Трое подростков погибли, и еще более 30 человек пострадали в Аргентине в результате аварии с автобусом, следующим из Чили, сообщает издание Soy Chile.

#URGENTE El fiscal que interviene en la causa ordenó la detención del chofer que manejaba el micro de Mel Tur #PrimerasVoces pic.twitter.com/kVQYqrmh5C — Radio Nihuil (@radionihuil) 2 февраля 2018 г.

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По данным издания, в автобусе ехала спортивная делегация из чилийской провинции Киликура в Парагвай. Всего в салоне автобуса находились 37 человек, 29 из которых были подростки от 13 до 15 лет. Автобус столкнулся с другим автобусом на дороге.

#REITERAMOS Tragedia en Las Cuevas. Murieron tres menores. En el micro viajaba una delegación del club Colo Colo que iba a jugar a Paraguay. #Elemental pic.twitter.com/gWJ5KRqh1x — Radio Nihuil (@radionihuil) 2 февраля 2018 г.

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Всего пострадали 33 человека, десять из которых получили серьезные травмы, сообщает издание со ссылкой на замминистра здравоохранения аргентинской провинции Мендоса. По его словам, пострадавших доставили в больницы.

"Мы глубоко сожалеем о гибели троих детей, членов спортивной делегации футбольной школы Colo-Colo Lo Boza в коммуне Киликура", — сообщается в Twitter школы.