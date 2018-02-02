ВС Испании отказал в освобождении бывшему члену каталонского правительства

МАДРИД, 2 фев – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отказал в освобождении до рассмотрения дела по существу бывшему советнику каталонского правительства Жоакиму Форну, обвиняемому в преступлениях, связанных с так называемым "делом о провозглашении независимости Каталонии".

"Судья Пабло Льярена отказал в освобождении бывшему советнику внутренних дел Каталонии Жоакиму Форну, поэтому он остается в предварительном тюремном заключении без права выхода под залог, поскольку (судья) считает, что существует риск повторения совершения преступлений, несмотря на то, что он (Форн) отказался от мандата депутата, который он получил на выборах в автономном сообществе в декабре прошлого года", — говорится в сообщении Верховного суда.

Проводимое следствие подтверждает, что Форн в качестве советника внутренних дел несет ответственность за "бездействие 17 тысяч агентов Mossos (каталонские правоохранительные органы) в связи с проведением незаконного референдума 1 октября", полагает Льярена.

Судья также считает, что "идеология Форна существует в политическом контексте, в котором нет уверенности, что исчезло намерение достичь независимости Каталонии".

Форн был задержан в начале ноября прошлого года в связи с провозглашением независимости Каталонии парламентом автономного сообщества. Ему предъявлен ряд обвинений, в том числе подготовка восстания, участие в мятеже и растрата государственных средств. Помимо него в тюрьме сейчас находятся еще три каталонских политика. 21 декабря 2017 года на выборах в парламент автономного сообщества Форн был избран депутатом от коалиции "Вместе за Каталонию", первым номером списка которой был экс-глава женералитета Карлес Пучдемон. 23 января этого года Форн заявил об отказе от депутатского мандата. Ранее суд дважды уже отклонял запрос Форна.