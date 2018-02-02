В ЛНР обвинили Киев в срыве отвода сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики вновь сорвали отвод сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Станицы Луганской, заявил в пятницу журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил, что разведение сил противоборствующих сторон у Станицы Луганской может произойти 1-2 февраля.

"Несмотря на отчеты СММ ОБСЕ, украинская сторона СЦКК (Совместный центр контроля и координации) продолжает в одностороннем порядке фиксировать накануне очередной, ими же назначенной даты разведения сил и средств, обстрелы Станицы Луганской со стороны ЛНР, которые не подтверждаются представительством ЛНР в СЦКК… Украина в очередной раз сорвала выполнение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, тем самым продемонстрировав полное нежелание выполнять минские договоренности", — сказал Филипоненко.