Генпрокурор Косово сообщил об уликах по делу об убийстве политика Ивановича

БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Следствие по делу об убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича получило улики, теперь требуется найти исполнителя, заявил в Приштине главный государственный обвинитель (генпрокурор) самопровозглашенной республики Косово Александр Люмези.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".

Президент Сербии Александр Вучич заявил 20 января в ходе визита в Косово, что официальный Белград может только обмениваться информацией c косовско-албанскими властями в Приштине, но не допущен до расследования убийства.

"У нас есть некоторые улики, но мы все еще должны предпринять шаги для установления личности совершившего преступление. Были запросы сербских властей о сотрудничестве, мы готовы к обмену информацией об убийстве Оливера Ивановича, как это предусмотрено законом о международном сотрудничестве, пока нам не дали информации, ждем", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) генпрокурора Люмези.

Ранее полиция самопровозглашенной республики создала специальную группу по расследованию убийства. Правоохранительные органы непризнанного государства сообщали, что изучают записи камер безопасности с места преступления, опрашивают свидетелей, проводят анализ телефонных переговоров и электронной переписки.

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи заявил в минувший четверг, что органы следствия скоро обнародуют конкретные результаты своей работы по делу об убийстве Ивановича. По его словам, речь идет о "мафиозно-криминальном акте, без данных о политическом мотиве или этнической подоплеке".