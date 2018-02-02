ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригласил историков из Германии и Израиля посетить страну для исследования истории Холокоста.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Я хотел бы пригласить историков из Израиля, Германии, других стран в Польшу проводить исследования того, что происходило во время Второй мировой войны", — заявил Моравецкий, посещая в пятницу Музей поляков, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Премьер подтвердил непринятие Польшей тезисов об ее ответственности за Холокост. "Польша не была ответственна за Холокост. Ответственность за это несут немцы. Факт, что некоторые люди этого не знают или не понимают, для меня очень грустный", — добавил он.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.