В ЛНР опровергли заявления СМИ о захвате силовиками новых территорий

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко опроверг заявления украинских СМИ о том, что украинские силовики взяли под контроль населенный пункт Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе: он и ранее находится под контролем ВСУ.

"Сегодня, в украинских СМИ появилась информация о вводе военнослужащих ВСУ в населенный пункт Катериновка Попаснянского района Луганской области. Хотелось бы уточнить, что в данном населенном пункте ранее и по настоящее время дислоцируются подразделения 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, на удалении трех километров от линии боевого соприкосновения. И находятся даже за пределами так называемой "серой зоны", — заявил журналистам Марочко.

Он уточнил, что, по данным командования Народной милиции, выдвижение подразделений ВСУ и взятие ими под свой контроль новых территорий в районе указанного населенного пункта отсутствует.

"Наши подразделения на данном направлении несут службу в обычном режиме и изменений в положении войск противника не отмечается. Однако в случае попытки наступления противника командование Народной милиции примет все необходимые меры, по пресечению агрессивных действий ВСУ", — уточнил спикер.