В ДНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Один человек погиб и один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 26 января по 1 февраля 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один военнослужащий республики… погиб один военнослужащий республики", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР ранения получили 29 человек, погибли восемь. С начала конфликта в ДНР погибли 4575 человек, в том числе 76 детей.