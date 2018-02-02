Силовики обстреляли территорию фильтровальной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли территорию Донецкой фильтровальной станции, персонал был вынужден укрыться в убежище, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"Сегодня в 15.15 (совпадает с мск) украинская сторона обстреляла Донецкую фильтровальную станцию, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, также применялись гранатомёты и стрелковое оружие. Персонал станции эвакуирован в убежище. ВСУ (вооруженные силы Украины) не прекращает обстреливать объекты жизненно важной инфраструктуры республики, несмотря на запрос СЦКК (Совместного центра контроля и координации) о режиме тишины", — сказал представитель оперативного командования.