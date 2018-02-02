Немки организовали кампанию против насилия со стороны мигрантов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жительницы Германии организовали движение "120 децибел", члены которого будут помогать женщинам, пострадавшим от действий нелегальных мигрантов.

В ролике, опубликованном на официальном канале движения, женщины обвиняют европейские власти в том, что из-за их миграционной политики девушек убивают и насилуют.

"Вы бросили нас и принесли нас в жертву. Вы проповедуете феминизм и права человека, но на самом деле вы реальные враги женщин", — говорят героини ролика, критикуя власти за то, что они не депортируют преступников и не уделяют должного внимания проверке мигрантов.

Участнинцы движения вспоминают несколько конкретных случаев, когда женщины пострадали от действий мигрантов: в городе Кандель убили 15-летнюю девушку, в английском городе Ретерем британцы пакистанского происхождения сексуально эксплуатировали более тысячи детей, в Стокгольме выходец из Узбекистана въехал в толпу людей.

Активистки призвали женщин публиковать в соцсетях посты с хэштегом #120db и рассказывать о пережитом насилии со стороны мигрантов.

"Мы, то, что вы пытаетесь подавить, но мы никуда не денемся. Мы не легкая добыча, не рабы, не военный трофеи и не сопряженные потери. Мы дочери Европы", — говорят женщины, объявляя о своей готовности защищаться и нанести ответный удар обидчикам.

Участницы движения подчеркивают, что со стороны государства защиты ждать не приходится.

"Преступники ждут нас везде. Когда мы бегаем в парке. Когда мы возвращаемся домой с работы по вечерам. Когда мы ждем автобуса. Мы не в безопасности, потому что вы нас не защищаете. Потому что вы отказываетесь защищать наши границы", — поясняют героини ролика.

Они называют свое движение "настоящим #metoo". Так назывался флешмоб, в рамках которого женщины могли поделиться своими историями о сексуальных домогательствах или насилии. Акция быстро распространилась в соцсетях на фоне скандала о домогательствах со стороны голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна и других деятелей шоу-бизнеса.

В соцсетях многие положительно отнеслись к движению "120 децибел".

"Наконец-то женское движение, которое я могу поддержать", — пишет lucyfrown.

"Мощное видео. Женщины Германии восстают", — пишет Бриттани Петтибоун.

Некоторые, однако, критикуют активисток, в частности, за "этносексизм".

""120 децибел" — это движение не о сексуальном насилии, а об этносексизме. Оно не защищает права женщин, а нормализует предрассудки и ненависть по отношению к мужчинам-беженцам и чернокожим", — пишет eve massacre.